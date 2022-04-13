MBC مصر: «برنامج رامز موفي ستار حقق 29 مليون مشاهدة بيوتيوب و47 مليون على فيسبوك»

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أصدرت إدارة قناة MBC مصر الفضائية بيان رسمي منذ قليل حول برنامج رامز موفي ستار الذي يعرض عبر شاشتهم طوال شهر رمضان ويقدمه الفنان رامز جلال.

دوت الخليج يرصد بيان MBC مصر حول برنامج رامز موفي ستار

برنامج رامز موفي ستار

جاء في بيان قناة MBC مصر أن برنامج رامز موفي ستار قد حصد الأرقام القياسية عبر نسب المُشاهدة الرسمية الموثقة في مصر والعالم العربي خلال الأيام الأولى من رمضان.

وأضاف البيان أن الأرقام الرسمية للمُشاهدات خلال أول 8 أيام لشهر رمضان في العالم العربي وصلت إلى 29 مليون مُشاهدة عبر اليوتيوب، و483.5 مليون عبر سناب شات، و47.5 مليون عبر الفيسبوك، و602 الف من خلال تويتر، و38.5 مليون عبر تيك توك، و2.5 مليون عبر إنستجرام.

برنامج رامز جلال رمضان 2022

وجاء أيضًا في بيان القناة العارضة لبرنامج رامز موفي ستار: “تجاوز الإعلان الترويجي وبرومو برنامج رامز موفي ستار تجاوز شبكات التواصل الإجتماعي المُختلفة نحو 13 مليون مُشاهدة بعد طرحه قبل يومان من شهر رمضان المُبارك، بالإضافة للصفحات الرسمية الخاصة بالفنان رامز جلال”.

وفي سياق متصل، يحل نجم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة القدم عمرو السولية ضيف حلقة اليوم الأربعاء من البرنامج في أحدث حلقاته عبر شبكة قنوات MBC مصر وتشهد حلقة مُثيرة يتعرض فيها عمرو السولية للكثير من المُغامرات والمُفاجآت.

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جدير بالذكر أن برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه رامز جلال كان قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويعرض على عدد من القنوات الخاصة بشبكة MBC، بجانب عرضه عبر منصة شاهد الرقمية.

ويضم برنامج رامز موفي ستار في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف في حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام الذين يقعوا في فخ رامز جلال منهم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، عمرو يوسف، درة، عائشة بن أحمد، مايان السيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين.