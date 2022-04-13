/691886/تعرف-على-ضحية-رامز-جلال-في-برنامج-رامز-موفي-ستار-الليلة

يقع اليوم الأربعاء، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة القدم عمرو السولية، ضحية برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية Mbc مصر عقب صلاة المغرب مباشرةً.

دوت الخليج يرصد ضحية اليوم في برنامج رامز موفي ستار.

برنامج رامز موفي ستار

ويشهد برنامج رامز موفي ستار في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز منهم ياسمين صبري وهنا الزاهد، ومشاركة النجم العالمي فان دام.

البرنامج تم تصويره بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويشارك فيه النجم العالمي فان دام ويشهد كالعادة أجواء من التشويق والإثارة والرعب تجاه الضيوف، وأثار البرومو إعجاب جمهور ومُتابعي رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما احتواه من مشاهد رعب وكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ضحايا برنامج رامز موفي ستار

وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين.

رامز جلال يتألق في فيلم أحمد نوتردام

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال السينمائية فيلم "أحمد نوتردام"، وهو من بطولته إلى جانب غادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

وكان يحمل الفيلم في البداية اسم «هيكل نظمي» إلا أن تم تغيره بعد ذلك والاستقرار على الاسم الحالي، ويعتبر التعاون الأول الذي يجمع رامز جلال وغادة عادل منذ تعاونهما معا في فيلم «عيال حبيبة» عام 2005

وتدور أحداث فيلم أحمد نوتردام حول صحفي حوادث يجسد دوره الفنان رامز جلال يبحث عن انتشار مجموعة من حوادث القتل الواسعة لعدد مبير من السيدات ومحاولة رجال الأجهزة الأمنية البحث عن السفاح الخفي الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي.

وخلال أحداث الفيلم تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية أحدب نوتردام بطل القصة الرومانسية الفرنسية الشهيرة التي ألفها الكاتب فيكتور هوجو.