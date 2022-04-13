/691875/بعد-الملوك-طرح-أغنية-سالكة-لـ-ويجز-وشاكوش-في-مسلسل-Moon-Knight

أثار الجدل خلال الفترة السابقة لحظة ظهور أغنية “الملوك” لـ أحمد سعد وعنبه في تتر نهاية الحلقة الأولى من مسلسل Moon Knight الذي من إخراج المخرج المصري محمد دياب، وإستكمالًا لإثارة الجدل ظهرت أغنية “سالكة” لـ ويجز وحسن شاكوش في الحلقة الثالثة من المسلسل.

دوت الخليج يرصد لكم إستعانة المخرج محمد دياب بـ أغنية “سالكة” في الحلقة 3 من Moon Knight

وجاءت التعليقات حول ذلك متنوعة، فكانت بين الساخرة والمتحمسة بشكل كبير، فجاء في أحد التعليقات: بعيدا عن حوار الاغاني بس المسلسل عظمة بجد.

وفي تعليق آخر: المسلسل جامد فشخ يجدعان الي مشفهوش فايتوا كتير.

وقال تعليق آخير: انا مش عارف الناس مضايقه من ايه بجد والله مش معني ان الاغنية مش عجباكيبقي تستم في العمل كله...انا واحد اصلا فعلا مش بطيق ويجز من ساعه ما بعد عن الراب+ انا كل الناس اللي اعرفها تعرف كويس قد ايه انا بكره المهرجانات اصلا...بس احنا اللي بنكرهه الاجانب حباه وجدا كمان…متقللش من اي عمل ايا كان واسمع وانت ساكت...عندك رأي ايجابي قولوا معندكش متقولش اصلا.

ومن الجدير بالذكر، أن علق أحمد سعد بعد ظهور “الملوك” وتصدر اسمه التريند في تويتر وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، قائلًا: العالميه عايزه مننا ايه.

كلمات أغنية سالكة

وكانت كلمات أغنية سالكة، كالآتي:

بمجهودنا مالقيناش حاجة واقعة

اشمر كمي اسمي و اسعى

انا بخ انا بخ انا بخ انا افعى

انا اخدها عالاول انا

جامدين ومفيش اللا احنا

حلوين ومفيش الاحلي

بندوسوا عن عن علي اخر نقلة

معلمة والباقي ع التختة

سالكة

بنسوق الدنيا عن عن

ولا لينا

مالكة

و مافيش ف طريقنا زن زن

ع السكة جولنا

و احنا اللي قولنا

عدوا الليلادي

خايفيين قولونا

حالاً دخولنا

بس ع الهادي

انا فراري عن عن عن

اسمعني يابني ده فن فن فن

انا اعدي تهدي و حالا وقتي

ده اخرك زن زن زن

مزيكا نخلقها مش امصرها

ولا افخمها ولا اكبرها

اكمن لعبي اوزان تقيلة

بوصلك اني هوصلك ة

قوالتي الصعب اجي مبسط

فنطظي وراثة اجي مبرشط

ومش مقلق ع الخميرة

تقولي بالشئ اجي مقسط

جامدين ومفيش اللا احنا

حلوين ومفيش الاحلي

بندوسوا عن عن علي اخر نقلة

معلمة والباقي ع التختة

سالكة

بنسوق الدنيا عن عن

ولا لينا

مالكة

و مافيش ف طريقنا زن زن

ع السكة جولنا

و احنا اللي قولنا

عدوا الليلادي

خايفيين قولونا

حالاً دخولنا

بس ع الهادي