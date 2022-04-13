/691879/محافظ-البحيرة-اجمالي-تكلفة-تطوير-قطاع-السكك-الحديدية-بلغ-130-مليون-جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة النقل وخلال الفترة من ٢٠١٨ وحتى الآن قامت بتطوير قطاع السكك الحديديه باجمالى مبالغ ١٣٠ مليون و٢٠٠ ألف جنيه، شملت تطوير محطه قطار دمنهور بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه وتطوير كوبرى مشاه دمنهور بتكلفة ٢ مليون و٢٠٠ الف جنيه وانشاء كوبرى مشاه الشهيد رامى حسنين بـ ايتاى البارود بتكلفه ٢٨ مليون جنيه.

دوت الخليج وأشار " آمنه" إلى خطة المحافظة لتطوير ٩٩ مزلقان بنطاق المحافظة حيث تم تطوير ٦٣ مزلقان وجارى تطوير ١٠ مزلقانات بالإضافة لعدد ٢٦ مزلقان سيتم تطويرهم خلال الفترة القادمة. المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس وأوضح محافظ البحيرة، أن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية والتحتية وخاصة فى مجال تطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية بإعتبارها البنية الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادى ودفع عجلة التنمية وجذب الإستثمارات وذلك من خلال تهيئة الطرق للكثافات المرورية ورفع كفائة السكك الحديدية لما لها من مردود إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين وبما يضمن تحقيق تحسن خدمات النقل والمواصلات وتهيئة المناخ الإستثمارى .

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