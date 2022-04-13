/691866/انشاء-16-سوق-حضاري-و9-مواقف-نموذجية-بأشمون-المنوفية

أكد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون على المتابعة الدورية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى إستفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ، مؤكداً علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة بقرى أشمون.

دوت الخليج

وتابع سرور المعاينات التي تتم للأماكن المقترحة لإنشاء مواقف نموذجية وأسواق حضارية ووحدات إطفاء وذلك ضمن مبادرة حياه كريمة بقري مركز أشمون، حيث تم عمل المعاينات والرفع المساحي من قبل الشركة المنفذة لمشروعات المبادرة وذلك للبدء الفعلي في التنفيذ.

اقامة أسواق ومواقف

ومن المقرر أن يتم إنشاء 16سوق حضاري و9 مواقف نموذجية و7وحدات إطفاء بنطاق مركز أشمون، وذلك في إطار خطة الدولة نحو إقامة أسواق ومواقف تتسم بالطابع الحضاري والنموذجي والقضاء علي العشوائيات والحد من الازدحام المروري وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج القرى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم وتسهيل الحركة المرورية والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.

توجيهات محافظ المنوفية

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات والأعمال على أرض الواقع والتدعيم الكامل لها للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.