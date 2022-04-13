سفير بريطانيا: حياة كريمة مبادرة عظيمة.. والجمهورية الجديدة فاقت التوقعات

جدة - نرمين السيد - استقبل الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير جاريث بايلى، سفير بريطانيا لدى مصر، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائى فى المجال الإعلامى بين البلدين، وحضر اللقاء الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس، والمستشار محمود فوزى الأمين العام والمستشار محمد عبد السميع عضو المجلس.





واستهل الكاتب الصحفى كرم جبر، اللقاء، بالترحيب بالسفير البريطانى، والوفد المرافق له، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين قوية وراسخة وممتدة على مدار سنوات طويلة.

وأشاد باستقبال المسئولين البريطانيين للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زياراته لبريطانيا، وحرص الجانبين على تبادل الرؤى فى مختلف القضايا والأحداث السياسية.

وشرح الكاتب الصحفى كرم جبر، مهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودوره فى ضبط المشهد الإعلامى والصحفى من خلال الضوابط والمعايير والأكواد التى يضعها المجلس، لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، كذلك التنسيق الجارى بين المجلس وهيئتى الصحافة والإعلام ونقابتى الصحفيين والإعلاميين.

كما تطرق رئيس المجلس إلى التراخيص التى يمنحها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للوسائل الإعلامية وفقا لما نص عليه القانون رقم 180 لسنة 2018، فيما يخص الترخيص لمختلف الوسائل الإعلامية، مضيفا أن المجلس يقدم تسهيلات للوسائل الإعلامية لتوفيق أوضاعها.

وأشار إلى أن الترخيص هو عملية قانونية غرضها حماية جميع أطراف العملية الإعلامية وليس التقييد.

ومن جانبه أكد السفير جاريث بايلى، إنه ليس جديدا على مصر فقد خدم فى سفارة بلاده بالقاهرة، ما بين عامى 1998 وحتى 2003، مضيفا أنه لمس تغيرات كثيرة عندما عاد لشغل منصب سفير بلاده مقارنة بوجوده فى الماضى.

وقال: لمست اختلاف كبير عن الماضى بداية من المدن الجديدة ومرورا بمجال الطاقة المتجددة، بالإضافة لشبكة الكبارى والطرق والاستثمارات، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة أمر رائع فاق كل توقعاته، وأن مصر تشهد تطورا كبيرا فى كل شيء.

وأوضح أن هناك فرصة ذهبية بين مصر وبريطانيا للتعاون حول قضايا المناخ، بالتزامن مع استضافه مصر لـ COP27، خاصة وأن قمة المناخ التى عقدت فى اسكتلندا مؤخرا سلطت الضوء على ضرورة وضع خطة عاجلة لحل أزمة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مصر معروفة كقوة عظمى فى تنفيذ المشروعات الخضراء، وهو يرى ذلك من خلال مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقال إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، عظيمة تهدف للارتقاء بالبنية التحتية للقرى المصرية، مؤكدا أن مصر تشهد تطورا واضحا فى البنية التحتية وهناك دافع مستمر وبإصرار لإعادة مصر لمكانتها الطبيعية.