تفاصيل لقاء سامح شكرى ونظيره الأمريكى بلينكن

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى جلسة مباحثات، فى ثانى أيام زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، مع نظيره وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، حيث تم تناول الأوجه المختلفة لعلاقات التعاون الثنائى بين البلدين فى إطار العلاقات الاستراتيجية التى تجمعهما، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية التى تهم البلدين.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيران أعربا عن اعتزازهما بهذا العام باعتباره يمثل الذكرى المئوية للعلاقات بين البلدين، حيث أكد الوزير شكرى خلال جلسة المشاورات على أهمية مواصلة تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء ملفات العلاقات الثنائية المختلفة والقضايا محل الاهتمام من الجانبين، والسعى لمواصلة تعزيز آفاقها بالشكل الذى يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين على كافة الأصعدة. هذا، وتم التأكيد على الشراكة التاريخية القائمة على أسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتنمية العلاقات فى كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية. كذلك تناول اللقاء قضايا حقوق الإنسان ومنظورهما ازائها. وأوضح الوزير شكرى أهمية التناول من منظور شامل ومراعاة خصوصية المجتمعات، والتعاون على أساس الاحترام المتبادل لتعزيز القدرات. وأعرب الوزيران عن التطلع للاستمرار فى الدفع قدما بمختلف ملفات التعاون التى تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. وأضاف المتحدث الرسمى أن المشاورات شهدت نقاشا حول آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، واتفاقا حول مواصلة العمل والتنسيق المشترك من أجل مواجهة التحديات التى تواجهها المنطقة، والحد من الآثار السلبية للأزمات التى يشهدها المحيطين الإقليمى والدولى وتبعاتها المتنامية.

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