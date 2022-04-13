محافظ جنوب سيناء: ما يحدث من تطوير لشرم الشيخ يعد نقلة نوعية غير مسبوقة

جاء ذلك خلال جولة فودة، اليوم لأربعاء، فى مدينة شرم الشيخ، يرافقه محمود السولية القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، لمتابعة التطوير والمشروعات الجارية بالمدينة والوقوف على آخر الاستعدادات الجارية للمؤتمر العالمى للمناخ.
وتفقد "فودة" منطقة السوق التجارى القديم والذى يشهد طفرة فى التطوير الشامل ورفع الكفاءة وإقامة مشاتل للزهور، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى مجال الإضاءة والكاميرات الحديثة، وإنشاء نافورات، بالاضافة لإقامة منطقة كاملة تمثل أشهر أحياء مصر القديمة الأمر الذى سيجعل السوق من أبرز المزارات السياحية فى المدينة.
كما تفقد المحافظ عددا من الطرق الرئيسبة والداخلية الجارى توسعتها ورصفها ورفع كفائتها، فضلا على أعمال اللاند سكيب والتشجير والإضاءة.
وتفقد الأعمال الجارية بمجلس المدينة الذكى الجديد والذى يقام على أحدث الطرق التكنولوجية، بالإضافة إلى الحديقة المركزية المزودة بهايد بارك ومركز تسوق عالمى وسلسلة من البنوك والمطاعم والكافيهات ومسرح وحضانة.
كما التقى المحافظ خلال الجولة بعدد من العمال فى عدة مواقع وأثنى على جهدهم الكبير فى العمل خلال صيام شهر رمضان وارتفاع درجة الحرارة بمدينة شرم الشيخ.
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