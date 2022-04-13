شكرى يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص إلى إيران

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، روبرت مالى، المبعوث الأمريكى الخاص إلى إيران.



جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، روبرت مالى، المبعوث الأمريكى الخاص إلى إيران. يأتى ذلك فى إطار زيارة شكرى الحالية إلى واشنطن، لتبادل الرؤى حول الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.

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