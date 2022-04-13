معلومات الوزراء: 26% زيادة فى معرفة المواطنين بخدمات «مصر الرقمية»

جدة - نرمين السيد - أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تزايد المعرفة بخدمات موقع "مصر الرقمية" بنسبة 26.5%، من خلال زيادة الاعتماد على خدمات تسجيل طلب الحصول على لقاح فيروس "كورونا" بنسبة 62.6%، يليها خدمات الاستعلام عن نتائج الامتحانات وفواتير التليفون والإنترنت وسدادها، وتسجيل استمارات الشهادات الإعدادية والثانوية، وخدمات شحن كروت الكهرباء والمياه.





جاء ذلك فى الإصدار الجديد لمركز المعلومات من سلسلة "نظرة على استطلاعات الرأى المحلية والعالمية"، والتى تقدم متابعة نصف شهرية لأهم استطلاعات الرأى فى مصر والعالم.

وتضمن العدد الجديد نتائج استطلاع للرأى أجراه المركز حول مدى معرفة المصريين بموقع "مصر الرقمية"، واستخدامهم لبعض الخدمات الإلكترونية الحكومية، وكذلك توقعات الأسر المصرية لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت النتائج أن 45% من الأسر المصرية التى شملها الاستطلاع، تتوقع عدم حدوث أى أزمات أو نقص فى السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مقابل 27.1% من الأسر توقعت حدوث أزمات لبعض السلع، فى مقدمتها الزيت، ثم الأرز، ثم القمح، على الترتيب، فى حين لم تستطع 25.3% من الأسر تحديد توقعاتها حيال تلك الأزمة خلال الفترة المقبلة.

أما بالنسبة لأهم استطلاعات الرأى العربية، فقد أورد العدد الجديد نتائج استطلاع للرأى أجرته مؤسسة "برايس ووتر هاوس" على عينة من المبحوثين فى دول الإمارات والسعودية ومصر، حول مدى الاهتمام بالخدمات الرقمية والصحية، والتى أشارت إلى أن الاهتمام بالصحة أصبح أولوية لدى 67% من المبحوثين، يليه الاهتمام بالتكنولوجيا الرقمية بنسبة 65 %، بما يشير إلى أن انتشار وباء "كورونا" دفع المستهلكين فى منطقة الشرق الأوسط إلى إعادة النظر فى ترتيب أولوياتهم.

وفى السياق ذاته، لفت العدد إلى نتائج استطلاع للرأى أجراه مركز "يوجوف" على عينة من المبحوثين فى دولة الإمارات، حول مدى توقعاتهم لمدى استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعى مستقبلا، وأشار 53% إلى عزمهم زيادة التفاعل عبر تلك المواقع، بجانب 58% أفادوا أنهم يعتزمون زيادة معدلات بث الفيديوهات من خلالها، كما أجرى "يوجوف" استطلاعا آخرا أظهر تأييد 61% من المبحوثين لنظام العمل الأسبوعى الجديد الذى أقرته الحكومة الإماراتية، بواقع 4 أيام ونصف يوم عمل، وأن 79 % من مؤسسات المبحوثين قد تحولت إلى تطبيق ذلك النظام.

وفيما يخص أهم استطلاعات الرأى الدولية، أبرز العدد استطلاع مركز "بيو" للأبحاث، والذى أظهر أن 47% من الأمريكيين يؤيدون نهج إدارة الرئيس الأمريكى "جو بايدن" فى التعامل مع الأزمة الأوكرانية، بجانب 32% من المبحوثين يرون أن بلادهم قدمت الدعم الكافى لأوكرانيا، فى حين طالب 35% من المبحوثين بضرورة وجود تدخل عسكرى أمريكى فى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفى السياق ذاته، كشف استطلاع للرأى أجراه مركز "يوجوف"، عن أن 34% من البريطانيين يرون أن الشركات الغربية التى قررت وقف تجارتها مع روسيا اختارت ذلك الأمر، كرد فعل صادق حيال تداعيات الحرب الأوكرانية، مقابل 31% يرون أن تلك الشركات قد قررت ذلك الأمر للحفاظ على صورتها الإيجابية.