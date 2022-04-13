/691883/وفد-بولاق-الدكرور-ينظم-حفل-إفطار-اليتيم-السنوي-للعام-11-على-التوالي

نظمت لجنة حزب الوفد في بولاق الدكرور برئاسة الدكتور محمد دسوقي وتحت إشراف عماد المصري حفل إفطار اليتيم السنوي بمناسبة شهر رمضان، و يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وفؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب.

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جاء ذلك بحضور كريمة القاضي نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية وعلاء غراب عضو الهيئة العليا السابق ومحمد جبريل رئيس لجنة الوفد في الهرم وماهر حسين رئيس لجنة الوفد في العجوزة ونجلاء سامي رئيس لجنة المرأة في العجوزة، والدكتورة هلا حسن ومحمد خليل ومحمد عبد الغني وعمرو عبد الرحيم وعصام القبسي وفاطمة حسن وسامح المصري أعضاء حزب الوفد.

وفد بولاق الدكرور ينظم حفل إفطار اليتيم السنوي للعام ١١ على التوالي

وأكد الدكتور محمد دسوقي رئيس لجنة الوفد في بولاق الدكرور أن حفل إفطار اليتيم يتم إعداده للعام الحادي عشر على التوالي بالتعاون مع جمعية أنوار الجنة لتفعيل دور الحزب المجتمعي بدعم الأيتام تحت شعار "أحباب الرحمن".

وفد الإسكندرية ينظم دورة رمضانية بالعمجمي لتشجيع الرياضة

وكانت قد نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الإسكندرية برئاسة النائب الوفدي سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ دورة رمضانية في منطقة العجمي، لتشجيع الأنشطة الرياضية بين الشباب خلال الشهر رمضان، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

وشارك بالدورة العديد من الفرق الشبابية بالوفد و المراكز الشبابية الرياضية.

ومن جانبه، قال السيد سعيد سكرتير عام الحزب بالإسكندرية، إن الدورة شارك في رأيتها أحمد ناجى رئيس لجنة الدخيلة و خالد عيد نائب رئيس اللجنة بالإسكندرية و حمدي سعيد ضيف الله نائب رئيس لجنة الشباب.