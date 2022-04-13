/691881/بالفيديو-خالد-الجندي-قل-يا-أيها-الكافرون-لا-يقصد-بها-سبابا-ولا-احتقارا

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قول الله سبحانه وتعالى " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ"، ليس شتيمة أو سبابا، لافتا إلى أن القرآن لا يعتدى أو يتحرش لفظيا أو يشتم، وإنما أسلوب النداء الذى جاء به القرآن به الكثير من الأدب والحوار.

دوت الخليج

بالفيديو.. خالد الجندي: "قل يا أيها الكافرون" لا يقصد بها سبابا ولا احتقارا

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "القرآن الكريم، لا يشتم ولا يسب، وفى هذه السورة هناك انكار متبادل للمعتقد، مع الاحترام للأشخاص، ده القرآن جاء فى الأخر وقال لكم دينكم ولى دين، يبقى إزاى شتيمة، على العموم كلمة كافر فى القرآن ليست سبابا، وخارج المصطلح الدينى لها دلالة مش كويسة يبقى نحترم بعض ومنقولهاش لبعض، ونحترم معناها فى القرآن".

وقال الشيخ خالد الجندى، إن مصطلح "الكافر"، تكرر فى القرآن الكريم بمشتقاته 135، فى أكثر من 54 سورة، لافتا إلى أن كثرة التكرار العظيم فى القرآن الكريم، تدل مدى أهميتها وعظمها وقيمتها.

وتابع الجندى:"أزمة بعض المصطلحات إن الناس قامت بتفخيخ المصطلح وحولته إلى أزمة وقنبلة ومشكلة، يعنى بدل ما الناس المفروض تتعامل معاه بفهم معين، بعد التفخيخ بتتعامل معاه بفهم آخر، يبقى مهمتنا نصلح فهم الناس ولا نشطب المصطلح، حاشا لله، أنا بديكم مثال افتراضى، حد عنده القدرة على شطب 135، كلمة فى القرآن، أعوذ بالله محدش يقدر".