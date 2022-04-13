/691880/النيابة-تباشر-التحقيقات--في-وفاة-10-أشخاص-بحادث-تصادم-أسوان

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق العاجل في واقعة تصادم حافلة رحلات سياحية وسيارة نقل، والتي أسفرت عن وفاة 10 أشخاص، هم ثمانية من مستقلي الحافلة، منهم 5 أجانب وقائد الحافلة ومساعده والمرشد السياحي والشخصان اللذات كانا في سيارة النقل، وإصابة 14 أجنبيا من مستقلي الحافلة.

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وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا فجر اليوم 13 إبريل، بتصادم السيارة والحافة بطريق أبو سمبل السياحي، حيث كانت الحافلة في طريقها لمدينة أبو سمبل، فانتقل فور تلقي الإخطار فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة، لسؤال المصابين بمستشفى أسوان الجامعي.

وتوصلت التحقيقات معهم حتى ساعته إلى أن الواقعة قد حدثت نتيجة تصادم السيارة النقل بالحافلة بطريق أبو سمبل السياحي، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق واندلاع النيران بالحافلة، ولا تزال التحقيقات جارية بيانا لسبب وكيفية وقوع الحادث والمسؤول عنه.

وكانت النيابة العامة قد خاطبت سفارات دول المصابين الأجانب لإخطارها بالحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذا ناظرت جثامين المتوفين، وانتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها، وأخذ اعينات بصمة وراثية منها بيانا لأسباب وكيفية حدوث الوفاة، وتحديد هوياتها نتيجة تفحمها.

النيابة تباشر التحقيق في وفاة 10 أشخاص بحادث تصادم أسوان

كما عاينت النيابة العامة مسرح الحادث وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنئاية برفع الآثار الموجودة به وإجراء المعاينة الفنية اللازمة للوقوف على سبب حدوث الواقعة، وكلف المهندس الفني المختص بإدارة المرور بفحص المركبتين وقوف على مدى سلامة أجهزة القيادة والمكابح بهما وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وجاً استكمال التحقيقات.

الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية لمصابي حادث أسوان ويعزي أسر المتوفين

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته على «فيس بوك»: أتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، ووجهت الأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم.

كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين.

وتقدم الرئيس السيسي بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل ان يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.