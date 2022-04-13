الرئيس الأمريكى يتهم نظيره الروسى بأرتكاب"إبادة جماعية" فى أوكرانيا

/691876/الرئيس-الأمريكى-يتهم-نظيره-الروسى-بأرتكابإبادة-جماعية-فى-أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى لقاء له اليوم الأربعاء بثته قناة العربية، على أن ما يحدث فى الأراضى الأوكرانية على يد القوات الروسية يمكن وصفه بالإبادة الجماعية.

الرئيس الأمريكى يتهم بوتين بأرتكاب "إبادة جماعية" فى الأراضى الأوكرانية

ووجه بايدن اتهاما لنظيره الروسى بأرتكاب "إبادة جماعية" فى الأراضى الأوكرانية ، مشددا على أن الادلة حول ما تقوم بيه القوات الروسية فى أوكرانيا تتزايد يوم بعد يوم وتعزز هذا الأتهام.

وشدد بايدن على أن العمليات العسكرية الروسية فى الاراضى الأوكرانية والتى بدأت منذ 24 فبراير الماضى هى التى تسببت فى رفع أسعار مشتقات الوقود فى جميع أنحاء العالم

وأشار الرئيس الأميركى إلى أنه سوف يعمل على خفض الأسعار التى ارتفعت بسبب العملية الروسية العسكرية فى الأراضى الأوكرانية، قائلا أن اصرارنا مع شركائنا للسحب من الاحتياطى النفطى الاستراتيجى سوف يمكننا من خفض أسعار الوقود.

ولفت إلى أن الدول الحرة توحدت من أجل حرمان بوتين من استخدام الطاقة كسلاح ضد الأمريكيين والأوروبيين والعالم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قامت بقطع امدادتها التكنولوجية عن بوتين وأكثر من 800 شركة غادرت روسيا

وأكد بايدن على أن العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية ضد موسكو كانت مؤلمة وموجهة للاقتصاد الروسى، قائلا أن بوتين يواجه أزمة ولن نسمح له بتصدريها إلى باقى أنحاء العالم.

تصريحات الرئيس الروسى بوتين اليوم الأربعاء

جدير بالذكر أن الرئيس الروسى بوتين كان قد صرح اليوم الأربعاء فى كلمة لها بثتها قناة سكاى نيوز أن سلوكيات الولايات المتحدة هى التى تسببت فى ارتفاع أسعار مصادر الطاقة على مستوى العالم، مضيفا أن الدول غير الصديقة قامت بتدمير سلاسل التوريد فى القطب الشمالى.

وأكد بوتين على أن الأوكرانيين لديهم مواقف غير متوافقة، مؤكدا على أن هذا الأمر هو الذى تسبب فى صعوبة المفاوضات والمناقشات بين الجانب الروسى والجانب الأوكرانى.

وشدد بوتين على أن بلاده تعمل وتسعى إلى توفير منافذ و أسواق جديدة للطاقة الروسية، مؤكدا على أنه لديه خطط ضخمة من أجل تعزيز وتأمين أنظمة الملاحة.