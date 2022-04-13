/691874/إصابة-13-شخص-في-مشاجرة-دامية-بإحدي-قرى-الساحل-بمدينة-البرلس

أصيب 13 شخص في مشاجرة بقرية الزهراء الواقعة على الطريق الدولي الساحل بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي العلاج الازم، كما انتقل رجال الأمن لموقع المشاجرة، وللمستشفى.

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد بوقوع مشاجرة بقرية الزهراء الواقعة على الطريق الدولي الساحل، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وانتقل عدد من رجال الأمن، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لإجراء الإسعافات الازمة.

أسماء المصابين

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من عبدالغني السيد عبدالغني، 34 سنة، بجرح قطعي بكامل محيط الرأس،ومعتز السيد عبدالغني ،37سنة، بجرح قطعي بكامل محيط الرأس واشتباه كسر بالعمود الفقري، وبهجت السيد عبدالغني ،40سنة، بجرح قطعي بكامل محيط الرأس وكسر بالذراع اليمن، وشحاته عبدالشافي مجاهد ،60سنة، بجروح في الرأس وكدمات ونزيف بالمخ، وربيع عبد الشافي مجاهد،40سنة،بجرح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجاسر زغبي عبدالوهاب، 35سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة

كما أصيب كل من محمد رجاء عبدالغني، 22سنة، باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة. كما أصيب الجابري رجائي عبدالغني، بجرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد حامد جادالله، 21سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفرحانه عبدالصادق،60سنة، بكسر بالأنف وكسر بالقدم اليمنى وجرح قطعي بالرأس، ومحمد السيد عبدالغني، 38سنة، بكسر بالذراع الأيمن ونزيف بالأنف والمخ، وصلاح رجائي عبدالغني، 28سنة،بجرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات،وحامد جاد الله عبدالعال،52سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.