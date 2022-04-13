/691873/إصابة-12-شخص-في-حوادث-متفرقة-بعدد-من-الطرق-بمحافظات-كفرالشيخ

أصيب 12 شخصا اليوم الاربعاء في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، حيث تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بكفر الشيخ، 4 إشارات بوقوع حوادث متفرقة على عدد من طرق المحافظة، أدى لإصابة 12 شخصاً بإصابات متفرقة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لعدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج

حيث أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من كوبري الحصفة بالرياض، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، وتبين إصابة كلا من عصام محمد شلبي،40سنة،باشتباه نزيف بالمخ،وعبدالحليم محمد عبدالله،41سنة،باشتباه كسر بالساق،ونشأت محمد شلبي،41 سنة،بجروح وخدوش في الوجه،وأحمد محمد شلبي، 45سنة،باشتباه كسر في الحوض.

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين على طريق عزبة خميس

كما أصيب شخصان بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين على طريق عزبة خميس بالكراكات ببيلا، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بيلا المركزي، كما أصيب شخصان في حادث تصادم تروسيكل بسيارة تونايه أمام اسعاف الخاشعة.

المصابين لمستشفى الحامول المركزي

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى الحامول المركزي، كما أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين على طريق أريمون العلم ابراهيم ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، كما أصيب شخصان في حادث تصادم أول ش جيهان بجوار المطحن، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.