تحرير 150 محضراً تموينياً بالمنوفية

تمكنت مدرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية من ضبط وتحرير 150 محضراً تموينياً بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن الحملات المكثفة التى تشنها لمتابعة حركة الأسواق والمحال العامة والمخابز البلدية للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .

دوت الخليج

و أشار ابراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 63 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و87 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ، لافتا عن ضبط 16 طن ردة ، 1,5 طن لحوم ، 5 طن أذرة ، طن علف ، 250 كجم أرز جميعها مجهولة المصدر .

وكيل وزارة التموين بالمنوفية

من جانبه أوضح عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بأن من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر جنح بمركز الشهداء ضد صاحب محل مواد غذائية لحيازته وعرضه للبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم ضبط 17 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية ، كما تم تحرير محضر جنح قسم شبين الكوم ضد صاحب ثلاجة لحوم مجمدة لحيازته وعرضه للبيع لحوم مجمدة مجهولة المصدر وتم ضبط 1,5 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر ، فيما تم تحرير 3 محاضر جنح ضد أصحاب محلات أعلاف أحدهما بناحية كفر داود بالسادات ومحضرين آخرين بناحية فيشا الكبرى بمنوف لحيازتهم وعرضهم للبيع أعلاف مجهولة المصدر وتم ضبط 16 طن ردة ، 5 طن أذرة ، طن علف مواشي مجهولة المصدر .

وجاء ذلك في إطار ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات مضنية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.