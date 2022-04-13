/691857/مسلسل-بيت-الشدة-الحلقة-12-عودة-زوج-وفاء-عامر-النصاب

تشهد الحلقة 12 من مسلسل بيت الشدة، اشتعال كبير في الأحداث وتكشف بها العديد من أسرار فلك التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر، والتي تعتبر أول بطولة مطلقة لها.

دوت الخليج يرصد لكم التفاصيل الكاملة لمسلسل بيت الشدة الحلقة 12 وذلك خلال السطور القادمة

تبدأ الحلقة 12 من مسلسل بيت الشدة، مع أهل الحي وتظهر المودة بينهم والمشورة فقد فكروا في إنشاء سيبر ملاصق للمكتبة من باب التطوير ومواكبة العصر وذلك بين صاحب المكتبة وبين صاحب القهوة بالمناصفة، وعلى الصعيد الأخر كان في بيت الشدة حيث ظهرت فلك وهي ممسكه بعض الصور والخطابات القديمة وعليها فقد تذكرت الماضي الأليم.

ويأتي فلاش باك تتذكر فيه فلك والدتها وهي توبخها بسبب زواجها من ابن عمها سرًا لعلمها أن ابن العم يطمع في ثروة فلك وهددته بانها سوف تأخذ حق ابنتها وبالمقابل كان رد ابن العم وزوج فلك ردًا شديد عليها وبعد عدة أشهر توفت والدة فلك في حادث مدبر وقد ذكر زوج فلك في خطابة قبل هروبه من فلك والاستيلاء على ثروتها بانه من قام بتدبير الحادث.

في مشهد أخر يظهر الزوج يوم ولادة ابنته الثانية وبدل من أن يقوم باصطحاب زوجته إلى المستشفى فقد تحايل عليها بحجة أن البضائع في الميناء ويرغب في أمضتها بشكل سريع إلا أن الإمضاء كانت على بيع المصنع وجميع أملاكها لتفاجأ بعد خروجها من المستشفى أن الزوج هرب و أن ثروتها ضاعت كلها لتعود صفر اليدين وهو ما سبب ألم شديد لفلك.

وتنتهي الحلقة بعودة الزوج لفلك وتلك المرة في بيت الشدة وهو يطالب برؤية فلك ويطالب بالمنزل الأثري الذي يعود للعائلة وبداية لمشاكل جديدة لفلك وتتوالى الأحداث في الحلقات التالية.

قنوات عرض مسلسل بيت الشدة

يعرض مسلسل بيت الشدة على شاشة قناة ten، كل يوم في تمام الساعة 1:30 صباحا، ويعاد في تمام الساعة 6:00 صباحا، و3:05 مساء.

أبطال مسلسل بيت الشدة

ويضم مسلسل بيت الشدة في بطولته مجموعة من النجوم مثل وفاء عامر، مها أحمد، بسنت حاتم، وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، محسن منصور، محمد مهران، عبير منير، أحمد التهامي، مدحت تيخا، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين.