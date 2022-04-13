التنمية المحلية: مشروعات الأسواق بحياة كريمة تكمل سلسلة الخدمات التنموية لأهالي الريف

كشفت ولاء جاد الكريم مسؤول وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، عن تخصيص 1.8 مليار جنيه لإنشاء 523 سوقا ونقطة إطفاء بقرى حياة كريمة .

وقال "جاد الكريم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن مشروعات الأسواق ، ونقط الإطفاء تكمل سلسلة الخدمات التنموية التى تقدم للأهالى فى الريف المصرى وتلعب دور اقتصادى هام خاصة أنها تتيح فرصة لصغار المنتجين ، المزارعين بسلاسل التوريد للقرى المصرية فى إيجاد منفذ لبيع منتجاتهم والذى يعمل بدوره على ربحية المنتجات الاقتصادية ، الاقتصادية فى الريف المصرى.

ونوه مسؤول وحدة حياة كريمة بالتنمية المحلية ، أن الأسواق بدورها تعمل على زيادة الموارد الذاتية للوحدات المحلية نظرا لقضائه على الأسواق العشوائية وتعظم موارد الوحدة المحلية ، وتدر دخلا للوحدة المحلية فى صيانة وتشغيل المرافق الأخرى ، كما أن وحدات الإطفاء تقع ضمن تطبيق اشتراطات الحماية المدنية لضمان سرعة التدخل فى حال حدوث أى حادثة حريق.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تخلق فرص عمل للشباب والتى تعتمد على عمالة كبيرة للانتهاء منها ضمن خطط زمنية ثابتة .