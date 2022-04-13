مصر تعزي جنوب أفريقيا في ضحايا فيضانات إقليم كوازولو-ناتال

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لجمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة إثر الفيضانات التي شهدها إقليم كوازولو-ناتال، مما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين وتدمير في المنشآت والمنازل والبُنى التحتية.

وقال وزارة الخارجية في بيانها اليوم أنه تُقدم مصر، حكومةً وشعبًا، صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار جنوب إفريقيا في هذا المُصاب الأليم.