الرعاية الصحية: نجاح استئصال غضروف أسفل الظهر بأحدث التقنيات الطبية في الأقصر

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، عن نجاح فريق طبي قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الكرنك الدولي، في استئصال غضروف لمريض باستخدام الميكروسكوب، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها، أن المريض كان يعاني من ألم مزمن أسفل الظهر يمتد إلى الساقين، وذلك نتيجة انزلاق غضروفي بالفقرات القطنية لا يستجيب للعلاجات التقليدية، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة تبين حاجة المريض للجراحة.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، أن إجراء العملية الجراحية باستخدام الميكروسكوب، تعد من التقنيات الحديثة التي تساعد الجراح في الحصول على رؤية واضحة داخل جسم المريض، دون الحاجة لزيادة حجم الشق الجراحي في الجسم.

وأكد الهيئة، على تمت العملية بنجاح والمريض الآن بحالة جيدة، ولم تكفل المريض غير 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي وقت سابق، وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بإعداد خريطة صحية عن الأمراض المزمنة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل كل مركز أو وحدة طب أسرة على حده خلال أسبوعين.

وشدد الدكتور أحمد السبكي، على ضرورة وجود خريطة بالأمراض المزمنة داخل الفرع على مستوى المحافظة، وفقًا لمسح صحي بمعايير محددة تسهم في توحيد منهجية العمل بالمبادرات الصحية، وكذلك رسم السياسات والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية للمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة، وخاصة كبار السن وغير القادرين.