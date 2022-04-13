مصر تعزى جنوب إفريقيا فى ضحايا الفيضانات

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر، عن خالص تعازيها لجمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة إثر الفيضانات التى شهدها إقليم كوازولو-ناتال، ما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين وتدمير فى المنشآت والمنازل والبُنى التحتية.





وبحسب بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية، قدمت مصر، حكومةً وشعباً، صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المُصابين، ومؤكدةً وقوفها بجوار جنوب إفريقيا فى هذا المُصاب الأليم.

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