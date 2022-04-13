سفير مصر فى مالطا يلتقى الشركات السياحية لتعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - عقد السفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية فى مالطا، لقاءات مع رئيس هيئة السياحة المالطية والرؤساء التنفيذيين والمدراء بكبرى الشركات السياحية ووكلاء السفر ومنظمى الرحلات المالطيين من أجل بحث سبل تعزيز التعاون فى القطاع السياحى بين مصر ومالطا، حيث تناولت المقابلات أهم الفرص والتحديات المُتعلقة بالتبادل السياحى بين البلدين.





تبادل السفير الآراء مع مسؤولى الشركات حول عدة مقترحات لتعزيز التعاون السياحى بين مصر ومالطا من تنظيم زيارة لوفد من كبرى الشركات السياحية فى مالطا بغرض التعرف على الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية فى المقاصد السياحية مثل شرم الشيخ؛ وإقامة ورشة عمل بين كبار مُنظمى الرحلات المصريين والمالطيين لبحث سبل جذب الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والعكس؛ وتنظيم رحلات تعريفية لكبار مُنظمى الرحلات من مالطا لزيارة مصر. أكد السفير، أن مصر تزخر بالمواقع الأثرية والتراثية، والشواطئ الخلابة بالمحافظات الساحلية، والكنائس ومسار رحلة العائلة المقدسة، ويُوفر هذا التنوع الفرصة لبحث سبل تعزيز السياحة الثقافية والدينية والساحلية الوافدة إلى مصر من مالطا. كما أشار إلى موقع مصر الجغرافى المُتميز الذى يمثل مركزًا إقليميًا لرحلات الطيران، وبما يُتيحه ذلك من إمكانية لبحث سبل التسيير المشترك للرحلات بين خطوط الطيران المعنية فى البلدين.

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