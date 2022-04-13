رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير الطرق والمحاور بغرب الجيزة

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة تستهدف من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور إلى جعل الحركة المرورية أكثر سهولة ويسرا، والتخفيف من الكثافات المرورية عليها، فضلاً عن دور تلك المحاور فى الربط بين العديد من المناطق، بما يخدم قاطنيها، والأنشطة الاقتصادية والتجارية القائمة والمقترح إقامتها بتلك المناطق، وتحقيق التنمية المستهدفة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المخططات والموقف التنفيذى الخاص بتطوير منطقة غرب الجيزة، وما تتضمنه من إنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتوسعة عدد من المحاور المرورية والطرق، حيث تشمل محور 26 يوليو، والمحور الموازى لمحور 26 يوليو "الطريق الأبيض" بطول 9.2كم، والوصلة الفرعية بينهما بطول 5 كم، وكذا اقامة طريق الكابلات للربط بين الطريق الدائرى بروض الفرج والقرية الذكية بطول 8 كم.
ولفت السفير نادر سعد إلى أن الاجتماع تناول أيضاً جهود تطوير البنية الأساسية لمدينة شرم الشيخ، إلى جانب جهود تطوير المداخل والطرق والمحاور بالمدينة، وذلك فى إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27) فى نوفمبر المقبل.
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