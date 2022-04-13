انتقادات لبدل تفرغ العلميين بشركة كهرباء طلخا.. والدكتور أحمد عبيه يؤكد:نثق بالمهندس حمدى ضرغام لحل هذه الإشكالية

/691878/انتقادات-لبدل-تفرغ-العلميين-بشركة-كهرباء-طلخا-والدكتور-أحمد-عبيه-يؤكدنثق-بالمهندس-حمدى-ضرغام-لحل-هذه-الإشكالية
قال د أحمد عبيه، رئيس فرع نقابه العلميين بمحافظة الدقهليه، أن الكيميائيين بشركه الكهرباء بطلخا يتقاضوا بدل تفرغ ١٠ جً شهريا تحت مسمي ( بدل العلميين ) بينما يتقاضي المهندسين في نفس الشركه بدل تفرغ ٢٠٠ ج.
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جاء ذلك فى تصريحات له اليوم، مؤكدًا على أن دور الكيميائيين البالغ عددهم مئتان وعشرون لا يقل أهميه عن الدور العظيم الذي يقوم به المهندسين في إنتاج الكهرباء حيث أن الكيميائيين هم من يحولوا مياه النيل إلي مياه مقطره لتصبح صالحه للعمل بالغلايات العملاقه وهي عمليه علميه معقده وهامه جدا.
ولفت د أحمد عبيه، رئيس فرع نقابه العلميين بمحفظة الدقهليه، إلى أنه على ثقة بأن المهندس حمدي ضرغام رئيس مجلس اداره الشركه سيراعي أبناؤه العلميين ويسعى لحل هذه الإشكالية.
انتقادات لبدل تفرغ العلميين بشرطة كهرباء طلخا.. والدكتور أحمد عبيه يؤكد:نثق بالمهندس حمدى ضرغام لحل هذه الإشكالية
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