/691870/منع-الأكل-بنهار-رمضان-واتشمع-بسبب-التراخيص-تفاصيل-أزمة-كشري-التحرير-كاملة

أغلقت الجهات المعنية بالقاهرة مطعم كشري التحرير الشهير فرع عباس العقاد في مدينة نصر، وذلك بسبب عمله دون ترخيص، وجاري التحقيق من قبل المسؤولين، وذلك بعد ساعات قليلة من أزمته الأخيرة بخصوص منع تناول سيدة مسيحية للطعام في نهار رمضان.

دوت الخليج

فما قصة كشري التحري وأزماته الأخيرة؟

بداية الأزمة بدأت بانتشار موجة غضب اجتاحت السوشيال ميديا، على خلفية واقعة كشري التحرير، والتي كان بطلها سيدة مسيحية تدعى سلفيا بطرس والتي اشتكت من منع مسؤولو المطعم لها من الأكل قبل أذان المغرب، وكتبت قصتها على صفحتها الشخصية على فيس بوك: نزلت انهاردة جبت بنتي من الحضانة، كان عندها تمرين روحنا جري على هناك وباباها خلص شغله وعدى علينا، بعد ما خلصنا بنتي قالت: أنا جعانه، قولنا فرصه واحنا بره نعدي نأكل أي حاجه، وبما اننا صايمين ولقينا كشري التحرير -فاتح وشغالين قولنا نأكل ونروح".

وأضافت "سلفيا": "قعدنا وطلبنا وجه الاكل، ويا دوب البنت بتأكل أول معلقه لقينا واحد من العاملين جاي يقول ممنوع الأكل قبل المغرب، قولت له يعني ايه ؟!!!، مش ده مطعم ومفتوح والناس قاعدة، قالي أه الناس تقعد بس محدش يأكل قبل الآذان، قولت له انت صايم ومستني الآذان براحتك أنا مش صايمة للمغرب وقاعده في مطعم، والأكل قدامي ازاي ماكلش، قالي هو ده النظام ولقينا واحد تاني جاي غالبًا مديره ويكرر نفس الكلام".

وتابعت: "احنا بقى مطلوب مننا نطلع معلقة الأكل من بق البنت ونقنعها أنها ماتاكلش في المطعم علشان فيه ناس قرروا يفرضوا ده على غيرهم، هل الصيام بالعافية حتى على المسيحيين؟".

كشري التحرير ينفي الواقعة

من جانبه، نفى كشرى التحرير الواقعة في الأصل، وأكد أن ما جاء على لسان السيدة المسيحية سيلفا بطرس غير صحيح بالمرة، ونشر بيان وضح فيه الواقعة على حد قوله، وأيضًا قدم اعتذار عن سوء الفهم بين الطرفين، حيث كتب صفحة المطعم على فيس بوك: "العميلة المحترمة شرفتنا في فرع سراي القبة الساعة ٥:٥٠ م لطلب أوردر تيك أواي، ودفعت الحساب للكاشير واستلمت الأوردر تيك أواي"، مشيرة إلى أن التيك أواي غير مسموح بتناوله داخل الصالة.

وذكر: "العميلة لم تجلس داخل الصالة لأنها مغلقة في هذا الوقت، ولم يتم منع العميلة أو الطفلة، وإذا حدث غير ذلك فهو خطأ فرد وليس منظومة وسوف يتم معاقبة المخطئ على الخطأ المرتكب"، مضيفًا: "تم التواصل مع العميلة اليوم، وتوضيح سوء الفهم وتقبلت الاعتذار، ولا علاقة لهذا الأمر بكل الادعاءات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد كشرى التحرير: "نحن نكن كل الاحترام لكل العملاء، ولا يجوز التفرقة بين أي عميل فكلنا أخوة، ولا نعرف هذه النبرة الدخيلة علينا، ولم يعهدها أحد علينا طوال 60 عامًا"، مشددة كشرى التحرير مكان لكل مواطن.

هاشتاج لمقاطعة كشري التحرير

لم تنتهي المشكلة ببيان مطعم كشري التحرير، حيث انتقل الأزمة إلى منصات التواصل الاجتماعي، وعبر المتصفحون عن استيائهم من موقف كشري التحرير، خاصة بعد تكذيبه لحديث السيدة المسيحية، وطالب بعضهم بضرورة مقاطعة كشري التحرير، وتصدر الهاشتاج موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان الذين تفاعلوا مع واقعة أزمة كشري التحرير، الفنان تامر حبيب، والذي عبر عن رفضه لتصرف كشري التحرير بالشرب والتدخين بنهار رمضان، فكتب على فيسبوك: نظراً لظروف صحية، انا مابصومش بقالي حوالي ٦ سنين… و مراعاة لشعور الصايمين بأحاول و انا في الشارع لا آكل و لا اشرب و لا أدخن علي الملأ. الي ان قرأت عن السيدة المسيحية و طفلها التي منعها العاملين بمحل الكشري عن الاكل قبل آذان المغرب رغم انهم فاتحين و شغالين، و بعدها و في نفس الوقت قريت الخبر اللي نزل في المصري اليوم عن حكم بيع الطعام في نهار رمضان ( للكافر )، رحت نازل من العربية في وسط الشارع، و ولعت سيجارة و قربعت قزازة مية علي بق واحد و انا عدواني و متربص و مستني نفر واحد يعترض بكلمة او ايماءة او حتي نظرة علشان افشخه هو واللي بتشدده… كفاية جهل و استفزاز و غباء…. كده خطر…. و المصحف الشريف خطر قوي،،،اللهم بلغت، اللهم فأشهد.