الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابي حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بأسوان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، مشيراً إلى إنه وجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم.

وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى: "أتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، ووجهت الأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم".

وأضاف الرئيس السيسى: "كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين. وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل ان يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".