سامح شكرى يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن لبحث قضايا إقليمية ودولية

التقى سامح شكري وزير الخارجية، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الحالية إلى واشنطن.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية بحث مع نظيره الأمريكي، أوجه العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين، كما تناول اللقاء عددا من القضايا الدولية والإقليمية.

وذكر المتحدث، أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، توجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، أول أمس، وذلك في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين ومواصلة تعزيز كافة أُطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وفي مستهل زيارته إلى واشنطن، شارك سامح شكري، في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط، وتناول خلال الجلسة عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ورؤية مصر تجاه أبرز القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة، و️ دور مصر على الصعيد الإقليمي والدولي.

ويلتقي الوزير شكري، خلال تواجده بواشنطن، مع عدد من مسئولي الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومراكز البحث والفكر بالولايات المتحدة، حسب السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.