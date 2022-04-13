عاجل- الرئيس السيسى يتابع خطط الربط النهرى بين مصر والسودان

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض "الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بوزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بمشروعات الملاحة النهرية".

وعرض كامل الوزير خطط الربط النهرى بين مصر والسودان من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للخط الملاحى بين مينائى السد العالى ووادى حلفا، والذى يبلغ طوله حوالى 500 كم ويصلح للملاحة النهرية على مدار العام.

ووجه الرئيس فى هذا الصدد بالاستمرار فى التنسيق مع الجانب السودانى الشقيق لتطوير حركة النقل النهرى بين البلدين، لما لذلك من أهمية فى تعزيز التقارب والترابط البشرى بين الشعبين الشقيقين، إلى جانب تعظيم التبادل التجارى، من خلال تطوير هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، فضلاً عن رفع الحالة الفنية لأرصفة الشحن والتفريغ على امتداد الخط الملاحى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير النقل عرض أيضاً جهود رفع كفاءة الموانئ البحرية المختلفة على ساحلى البحر المتوسط والأحمر، خاصةً مينائى الإسكندرية والدخيلة، بما يضماه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية، وكذا أعمال ربطهما بالطرق والمحاور الرئيسية وصولاً إلى الطريق الدولى الساحلى، فضلاً عن سير العمل بتطوير مينائى العين السخنة وسفاجا، وكذلك مخطط تطوير ميناء دمياط والمحاور المحيطة به.

كما استعرض وزير النقل جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، لاسيما الأعمال الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائى السريع من العين السخنة إلى مرسى مطروح، خصوصا الموقف التنفيذى للمحطات وأسطول الوحدات المتحركة.

وقد وجه الرئيس بالبدء فى الخط الثانى من المشروع، والذى سيمتد من العين السخنة إلى أبو سمبل، بما سيساهم فى تعزيز حركة السياحة على امتداد هذا الخط من خلال توفير وسيلة آمنة وسريعة للتنقل.

كما تم عرض الموقف التنفيذى لإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية، والتى ستساهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة لرواد قطارات الصعيد، بالإضافة إلى سير العمل فى خطى المونوريل شرق وغرب النيل، وكذا تطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائى الخفيف LRT والذى يبلغ طول مساره حوالى 103 كم بعدد 19 محطة وسيساعد على إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة فى منظومة النقل الجماعى فى القاهرة الكبرى.