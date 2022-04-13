توريد 735 طن قمح بقنا (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد أشرف الداودى محافظ قنا أعمال توريد محصول القمح بشون مدينة قوص، وذلك خلال الأسبوع الأول من موسم حصاد الذهب الأصفر، من خلال معاينة جودة الغلال ومتابعة عمليات أخذ العينات وتفريغ القمح.





وقال محافظ قنا أنه تم وصول 6 شاحنات محملة بالغلال صباح اليوم إلى شون مدينة قوص، قادمة من مزارع القمح بمنطقة شرق العوينات بإجمالى حمولة 488 طن، مشيرا إلى أن درجة نقاوة القمح الذى تم استلامه بلغت 23.5، لافتا إلى أنه تم استلام 247 طن قمح بالأمس ليصل إجمالى ما تم توريده حتى الآن إلى 735 طن.

وأضاف الداودى بأنه تم تجهيز جميع الشون والصوامع لإستقبال موسم توريد القمح، مشيرا إلى المحافظة تضم ( 4 صوامع معدنية بإجمالى سعة تخزينية 190 الف طن، و8 شون بإجمالى سعة تخزينية 14 الف طن، وبنكر بسعة تخزينية 24 الف طن)، ليصل بذلك إجمالى السعة التخزينية بالمحافظة إلى 228 الف طن، مؤكدا أن جميع الشون والصوامع مستعدة لإستقبال القمح المحلى، والقمح القادم من المزارع خارج المحافظة.



كما شدد الداودى على مسئولى وحدات التخزين بضرورة الحفاظ على كل حبة قمح أثناء عملية توريد وتخزين القمح وغربلته وصرفه، لافتا إلى أنه تم إتخاذ كل الإجراءات والأحتياطات التى تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بالصوامع والشون لحين صرفه إلى المطاحن، مشيرا إلى أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح داخل محافظة قنا خلال الموسم الحالى بجميع مراكز المحافظة بلغت 101 ألف فدان، من المتوقع أن تنتج 177 الف طن، ونجحت محافظة قنا خلال موسم توريد القمح العام الماضى فى إستلام 173 الف و500 طن قمح، ومن المتوقع هذا الموسم توريد 200 ألف طن ما بين قمح محلى، وقمح من خارج المحافظة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بصرف حافز توريد للمزارعين موردى القمح المحلى بقيمة 50 جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة 50 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتماما كبيرا من قبل الدولة بالفلاح المصرى.