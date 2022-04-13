عاجل - السيسى: تقديم أوجه الدعم لأسر ضحايا ومصابى حادث أسوان

جدة - نرمين السيد - وأشار السيسى فى منشور على صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك) إلى أنه وجه الأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كل أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابى الحادث الأليم، كما وجه بتقديم جميع أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين.

وتقدم الرئيس السيسى بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعيا المولى عز وجل ان يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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