الأحد.. وزيرا المالية والتخطيط يلقيان بيان الخطة لموزانة 2023 أمام البرلمان

جدة - نرمين السيد - وستشهد المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالى 2022-2023 خفض العجز الكلى إلى نحو 6.3% من الناتج المحلى، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى إلى حوالى 80.5%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالى 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالى 2 تريليون و7 مليارات جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم.

وقررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، رفض طلب بالإذن لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء "دون أن تسميه"لعدم توافر الشروط المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للمجلس.

واجتمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لنظر طلب مقدم للمجلس الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، وبعد المناقشات صوتت اللجنة برفض الطلب الكيدية، وستعد اللجنة تقريرا بما انتهت إليه لعرضه على المجلس.