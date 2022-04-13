/691862/الرئيس-السيسي-يوجه-بتوفير-كافة-الرعاية-لمصابي-حادث-أسوان-ويعزي-أسر-المتوفين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان.

دوت الخليج وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته على «فيس بوك»: أتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، ووجهت الأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم. الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية لمصابي حادث أسوان ويعزي أسر المتوفين كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين. وتقدم الرئيس السيسي بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل ان يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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