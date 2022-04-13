/691860/بسبب-مشادة-مع-زوجته-أب-يعتدي-بالضرب-على-طفلته-حتى-الموت-ببني-سويف

تجرد أب من مشاعره الانسانية بعد ان قرر التخلص من طفلته الرضيعة "عام ونصف" عقب مشادة بينه وبين زوجته بإحدى قرى مركز بنى سويف.

دوت الخليج

تلقي اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطاراً من المقدم أشرف الخولي رئيس مباحث مركز بني سويف يفيد بوفاة الطفلة (ح.ع.م )عمرها عام ونصف.

ولقيت طفلة مصرعها في الحال بعد قيام والدها بالتعدي عليها ضربا بإحدى قرى مركز بني سويف أثناء مشادة مع زوجته.

انتقال وحدة المباحث

انتقل وحدة مباحث مركز شرطة بنى سويف بقيادة المقدم أشرف الخولي إلى موقع البلاغ، وأدلت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة والدها ويدعي ع. م. ج. 30 سنة عاطل، وأنه دائم الخلاف مع زوجته ، وأثناء مشادة مع زوجته أخذ الطفلة منها وألقاها علي الأرض .

كما تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلي نيابة مركز بني سويف التي قررت حبسه 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات .

وعلي الفور أنتقل فريق من النيابة العام لمناظرة الجثة، ومباشرة التحقيقات.

التحريات الأولية

وكشف التحريات الأولية وجود شبهة جنائية وراء وفاة الطفلة، وأنها كانت بصحبة والدها أثناء إرتكاب الواقعة، وأنها ضربها بعد التشاجر مع والدتها.

وأضاف التحريات التي أشرف عليها المقدم أشرف الخولي أن وراء ارتكاب الواقعة والدها ويدعي ع. م. ج. 30 سنة عاطل، وأنه دائم الخلاف مع زوجته وتعدي علي طفلته ضرباً، وألقاها علي الأرض وبعدها فارقت الحياة بعد إصابتها بنزيف فى الرأس.

تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وبمناقشته إعترف بإرتكاب الواقعة لسابق وجود خلافات مع زوجته، وأنه حاول تأديبها بالتعدي على الطفلة حتي فارقت الحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتمت إحالته إلي نيابة مركز بني سويف التي قررت حبسه 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات.