/691858/الإبداع-الغائب--إعلان-شركة-we-يفقتد-للابتكار-وينسخ-أفكاره-من-الإعلانات-والفوازير

رغم الانتشار الذي حققته أغنية إعلان شركة WE، الذي يذاع في رمضان، إلا ان ذلك لم يمنع عموم الجمهور وعديد من خبراء الدعاية والإعلان من إظهار استيائهم من "الدمج المريب" لمجموعة من المشاهد المحفوظة لمسلسلات وفوازير وإعلانات سابقة، في "باكدج واحد" لصناعة إعلان آخر.

يرصد تحيا مصرمجموعة من التعليقات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، عن الكيفية التي تتعامل بها شركة WE مع جمهورها، والمستهدف من إعلاناتها، حيث لايمكن التغافل عن كون التسويق أداة مهمة لمؤسسات الأعمال وله العديد من الأهداف المطلوب منه تحقيقها، خصوصا عندما تكون الشركة وثيقة الصلة بتقديم أعمال تستهدف جمهور عريض.

غياب الإبداع عن WE

بات الاستسهال أحد أكبر السمات المميزة لإعلانات العديد من الشركات والكيانات، التي تلجأ وتهرول إلى أفكار "داخل الصندوق"، دون أن تبذل مجهود يذكر في التطرق إلى أفكارا غير تقليدية أو إبداعية تجذب بها أنظار الجمهور، وهو ما لم تراعيه شركة WE، والتي أطلت على المصريين في رمضان بإعلان هو عبارة عن "مجموعة اسكتشات" في هيئة إعلان واحد لياسمين عبدالعزيز وكريم عبدالعزيز.

انتظر الجمهور بفارغ الصبر من شركة WE، إعلان دعائي في رمضان يعبر عما يتطلعوا إليه فيما يخص خدمات الشركة، أو أن يكونوا بصدد استراتيجية تسويقية بديعة في هيئة كبسولة إعلانية مغايرة الأفكار، بهدف جذب العملاء باستخدام رسالة إبداعية إعلانية ونشرها على الجماهير، وإنما ماجاء هو العكس من ذلك، حيث "نحت" مكرر لمجموعة إعلانات وفوازير ومقاطع درامية سابقة في هيئة شخصيات يعرفها الجميع.

الخيال الفقير

تعد أهم أهم نقاط قوة الشركات والكيانات التي تقوم بالإعلان عن منتجات هامة، هو عدم كبح جماح الخيال والعصف الذهني، للخروج بأفضل التصورات للترويج والدعاية والتسويق للمنتجات أو الأفكار أو الخدمات المختلفة، ولكن أن تصدم المتابعين بإعلان "منسوخ" من مجموعة مشاهد سابقة، فهو أمر يزول أثره سريعا، ولايبقى منه إلا تكرار لحن الإعلان، الذي يشوش على الرسالة المستهدفه منه.

النسخ والتكرار في WE

تساؤلات عديدة طرحها جمهور المتابعين، عن إصرار صناع إعلام WE على الاستعانة حتى بلقطات لعمل قديم يخص بطلة الإعلان، فضمن المقاطع التي جاءت تحت تحت عنوان "رمضان زمان ولا رمضان دلوقتي"، والتي ظهرت ياسمين عبد العزيز في صورة مرأة كبيرة في السن تتصل لتهنئ أقاربها بقدوم شهر رمضان، لتمثل شخصية كريمة مختار وغادة عبدالرازق، وأيضا وجسدت خلاله ياسمين عبد العزيز شخصية الدادة دودي والتي قدمتها عام 2008.

سادت حالة من الاستغراب والتشتت الشديد لدى متابعي الإعلان بسبب العديد من المشاهد التي ظهرت فيها ياسمين عبدالعزيز وكريم عبدالعزيز، وتجسيد عدة شخصيات مختلفة ما بين لوك الستينيات والكاجوال والصعيدي والعديد من الشخصيات الأخرى منها مرة بملابس كرة القدم، دون أن يكون هناك "فكرة لامعة"، أو "دعاية جذابة" تليق بشركة WE، أو تناسب تطلعات عملائها.