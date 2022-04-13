/691855/محافظ-أسوان-يطلع-رئيس-الوزراء-على-تطورات-الحادث-السياحي

تواصل أشرف عطية محافظ أسوان، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لإطلاعهم على تفاصيل حادث تصادم طريق أسوان أبو سمبل، وطمأنتهم على حالة المصابين وهم 14 سائحًا منهم 8 فرنسيين و6 بلجيكيين.

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وكان المحافظ انتقل إلى المستشفى الجامعي، للاطمئنان على الحالات المصابة، وجرى التأكيد على أن المصابين حالتهم مستقرة، ويجري تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة على أعلى مستوى لهم، وهو الذي لاقى ارتياح الفوج السياحى الفرنسي والبلجيكي.

تقديم أوجه الرعاية للمصابين

وأشرف المحافظ على تقديم أوجه الرعاية الطبية والإسعافات الأولية للمصابين الذين تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية، كما جرى إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين بجانب الأدوية والمحاليل، ويجرى تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى الجامعي.

وجه بتوفير أجواء الهدوء للمصابين

ووجه اللواء أشرف عطية إلى توفير أجواء الهدوء والراحة التامة للمصابين أثناء تلقيهم للعلاج، لحين تماثلهم للشفاء الكامل، مع توزيع بوكيهات الورد عليهم وكافة المستلزمات الطبية والشخصية لهم.

وأودى الحادث المروري بطريق أبو سمبل بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين، وواحد بلجيكى، بالإضافة إلى 5 مصريين، وذلك نتيجة اصطدام الأتوبيس السياحى رقم (ع ن ج 673) المتجه إلى المدينة السياحية، وسيارة ربع نقل متجهة إلى مدينة أسوان، وذلك عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل.