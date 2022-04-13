/691854/برلماني- توجيهات-السيسي-للمحافظين-بالتواجد-في-الشارع-مهمة-للإحساس-بنبض-المصريين-ومشاكلهم

أكد النائب سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي للمحافظين ومطالبتهم بالتواجد في الشارع لضبط الأسعار، قائلا إن تدخل الدولة بحسم في قضية ارتفاع الأسعار على مدى الأسابيع الماضية أثبت نجاحها الشديد في الكثير من السلع.

دوت الخليج

توجيهات السيسي للمحافظين بالتواجد في الشارع مهمة للإحساس بنبض المصريين ومشاكلهم

ونوه عبد الرحمن في تصريحات له اليوم، بتأكد الرئيس السيسي للمحافظين بالتواجد في الميادين والأسواق الرئيسية، مشددا على أن مشكلة المواطنين توجه لنا كمسؤولين، وعلينا أن نسمع منهم ونكون نبضهم في الشارع.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أهمية تأكيدات الرئيس السيسي بضرورة ضبط الأسعار خصوصا وأن الأزمة في الخارج، وبسبب الحرب الروسية – الأوكرانية قد تبقى لمدة أو لعدة شهور.

وشدد عضو البرلمان، على أن الرئيس السيسي يضرب المثل للجميع بتواجده الدائم وسط الجمهور والمصريين في شتى المناسبات ومتابعة كافة المشروعات العملاقة بنفسه، وهذا هو خير إحساس بالجماهير لسماع ورؤية مشاكلها.

واختتم نائب الصعيد ، بالتأكيد على أن مصر تعيش عصرا من النزاهة والشفافية، يختلف تماما عن العصور السابقة، حيث الإيمان التام بترسيخ العدل ودولة القانون، والتصدي للفساد ومختلف صور الاحتكار.