الأحد القادم ..وزيرا المالية والتخطيط يُلقيان البيان المالى وبيان الخطة لموازنة 2022-2023 أمام البرلمان

/691848/الأحد-القادم-وزيرا-المالية-والتخطيط-يلقيان-البيان-المالى-وبيان-الخطة-لموازنة-2022-2023-أمام-البرلمان

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يوم الأحد المقبل حضور وزيرا المالية والتخطيط لإلقاء البيان المالى وبيان الخطة لموانة 2022-2023

دوت الخليج

المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي 2022-2023 ستشهد خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي 80,5%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليارات جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم.

الأحد القادم ..وزيرا المالية والتخطيط يُلقيان البيان المالى وبيان الخطة لموانة 2022-2023 أمام البرلمان

وقررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، رفض طلب بالإذن لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء "دون أن تسميه"لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس. واجتمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لنظر طلب مقدم للمجلس الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، وبعد المناقشات صوتت اللجنة برفض الطلب الكيدية، وستعد اللجنة تقريرا بما انتهت إليه لعرضه على المجلس.