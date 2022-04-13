/691845/تحرير-105-محضرا-وتطهير-73-مسجدا-ومنشأة-في-الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الاربعاء، جهود الوحدات المحلية في مراكز المحلة الكبرى، طنطا، سمنود، كفر الزيات وحي ثاني المحلة، بتفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ورفع الإشغالات، حيث شهد حي ثاني المحلة الكبرى تحرير عدد 2 محضر مخالفة لمواعيد الغلق، غلق عدد 2 كافية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومصادره 12 شيشه.

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وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضر متنوع ما بين 4 محضر عدم ارتداء كمامة، 5 محاضر إشغال طريق، 6 محاضر نظافة و 4 ذبح خارج السلخانه) كما تم تطهير وتعقيم 29 مسجد، في حين قام مركز ومدينة طنطا برفع الاشغالات، وتحرير 48 محضر متنوع ما بين (25 محضر إشغال طريق ، 6 محاضر عدم ارتداء كمامة و 17 تعاقدت نظافة للمحلات إلى جانب تطهير 30 مسجدا ومنشأه حكومية.

حملة مكبرة اسفرت عن تحرير 33 محضرا متنوعا

كما شن مركز ومدينة سمنود حملة مكبرة اسفرت عن تحرير 33 محضرا متنوعا ما بين (14 نظافة، 2 بيئة، 6 عدم ارتداء كمامة، 11محضر إشغال طريق) كما تم تطهير وتعقيم 14 مسجدا وإزالة 28 لوحة اعلان، كما شهد مركز ومدينة كفر الزيات حملة ليلية أسفرت عن تحرير 3 محاضر اشغال، مصادرة ( 5 شماسي ، 1 استاند حديد، 2 حامل حديد، 1 بنك خشب.