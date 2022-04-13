/691844/ضبط-مصانع-ومخازن-غير-مرخصة-لإنتاج-المخصبات-الزراعية-وتداول-المنتجات-الغذائية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة (مصانع- مخازن) غير مرخصة فى مجال مستلزمات الإنتاج وتداول المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، وكذا تصنيع وتعبئة غراء الأخشاب من جلود الحيوانات وتعبئة وتداول المواد الغذائية والمنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر وبدون ترخيص بنطاق محافظة القليوبية.

دوت الخليج وأشارت التحريات إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (4 مصانع- شركة ) "بدون ترخيص" ، كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنها. ضبط مصانع ومخازن غير مرخصة لإنتاج المخصبات الزراعية وتداول المنتجات الغذائية وجاء إجمالى المضبوطات كالتالي: - 61,6 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجاها لشركة وهمية - 169 طن مواد خام ومنتج نهائى - 89 طن ملح طعام مغشوش ومقلد ومنسوب إنتاجه لإحدى الشركات معبأة ومعد للتداول - 8,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لغراء مغشوش ومقلد معبأ ومعد للتداول - 14,9 طن مواد خام مخلفات بلاستيكية ومنتج نهائى لخام البلاستيك مغشوش ومقلد -2000 ماسورة بلاستيك منتج نهائى مغشوش ومقلد ومصنع من مواد مجهولة المصدر معدة للتداول).

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