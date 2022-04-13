/691838/فيها-حاجة-حلوة-أندرو---أصغر-مسحراتي-مسيحي-في-مصر-بيصنع-فوانيس-وسبح-وبيوزعها-على-أهل-منطقته-فيديو

وسط جو يسوده الحب والود وبعد صلاة التراويح يظهر الطفل المسيحي "أندرو" مع والدته يرتدي ملابس المسحراتي ويمسك بيده "الطبلة" ليمارس عادته الموسمية التي يداوم عليها منذ 12 عام على التوالي في توزيع الهدايا والسبح والفوانيس التي صنعها بيده على المسلمين في شوارع سيدي بشر بالإسكندرية.

دوت الخليج

قدم موقع "دوت الخليج" بثاً مباشراً مع الطفل "اندرو" الذي يقوم بتوزيع هدايا رمضانية وفوانيس وسبح من صناعة يدوية صنعها بنفسه لتوزيعها على اهل منطقته بحي سيدي بشر بالإسكندرية لمشاركة جيرانه المسلمين بالاجواء الرمضانية بشكل مبهج وبدون اي مقابل رغم انه يعاني من مرض السكري ، ومع ذلك أصر على النزول الي الشارع لاسعاد أهل منطقته الذين ينتظرونه في كل عام.

تعود على مشاركة المسلمين في جميع المناسبات

بعيون وفرحة طفل يحب إسعاد أهل منطقته يقول أندرو أنه تعود في جميع المناسبات مشاركة أهالي منطقته الفرح والساعدة، وأنه ينتظر هذه المناسبات بشغف كبير كل عام، فضلاً عن أنه يُقابل بنفس الحب والاهتمام من أهالي منطقته الذين يعتبرون أن فرحتهم لا تكتمل إلا بوجود أجواء الإحتفال الذي يقدمها أندروا وأسرته في كل عام.

مفيش فرق بين مسلم ومسيحي وهنفضل طول عمرنا اخوات

احنا كلنا اخوات هنا ومفيش أي فرق بين مسلم ومسيحي، بهذه الكلمات بدأت رانيا نسيم والدة أندرو حديثها لـ "دوت الخليج" وتقول إن أندرو تعود منذ 12 سنة على تقديم الهدايا ومشاركة اخوتنا المسلمين أفراحهم ومناسباتهم طوال العام، وجميع أهالي المنطقة يحبون أندور وتعودو عليه لدرجة أنهم في عام كورونا قالوا لنا أن الفرحة لم تكتمل بعدم نزول أندرو وعمل وتوزيع الهديا مثل كل عام.

طقوس أندرو التي يحبها كل أهالي المنطقة ليست مقتصرة فقط على أيام رمضان فهو أيضا ينتظره كل أهالي المنطقة في عيد الميلاد المجيد وهو يرتدي ملابس "بابا نويل" ويوزع الهدايا والحلويات على جميع أهالي منطقته.

هنصوم صوم انقطاعي وهنفطر مع آذان المغرب مع اخواتنا المسلمين

وتقول والدة أندرو أن ابنها نشأ في بيئة كلها حب بين المسلمين والمسيحين فعندما رأى والده يشارك المسلمين في الإفطار الجماعي وهو يشارك كل عام اخوته المسلمين في جميع المناسبات، ونحن هنا نقوم بعمل افطار جماعي يوم من كل رمضان يتم فيه جمع كل أهالي المنطقة والمسيحيين يصومون هذا اليوم صيام انقطاعي كامل ونفطر مع اخوتنا المسلمين مع آذان المغرب.