/691830/التنمية-المحلية-مشروعات-الأسواق-والمواقف-تزيد-الموارد-الذاتية-للوحدات-المحلية

أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، على أن مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء والمراسى التى تقوم وزارة التنمية المحلية بأنشاءها فى قرى حياة كريمة تساهم بشكل كبير فى استكمال سلسة الخدمات التنموية المقدمة لسكان الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الدور الاقتصادى لمشروعات الأسواق والمواقف

واضاف الدكتور ولاء جاد الكريم، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن تلك المشروعات تلعب دورا اقتصاديا هاما للغاية، قائلا أن مشروعات الأسواق والمواقف تحديدا مطلوبة بشدة لسببين رئيسيين.

وأوضح أن السبب الأول لأهمية مشروعات الأسواق والمواقف هو الخاص بدورهم فى توفير فرصة لصغار المنتجيين والمزارعين والعاملين بسلاسل التوريد بإتاحة منفذ لبيع وتسويق منتاجاتهم، مما يزيد من ربحية المنتجات الاقتصادية التى يتم انتاجها داخل الريف المصرى وتقليل تكلفة نقلها وتسويقها، مضيفا أن السبب الثانى وهو الخاص بزيادة الموارد الذاتية للوحدات المحلية، وذلك لأن مشروعات الأسواق والمواقف تقضى على الأسواق العشوائية مواقف السيارات العشوائية وتستبدلها بمواقف حضارية تساهم فى توفير خدمات لائقة للمواطن الريفى، بالأضافة إلى دور تلك المشروعات فى تعظيم موارد الوحدة المحلية.

وأكد على أن مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء خلال مرحلة انشائها تقوم بتوفير فرص عمل مؤقتة للمواطنين، قائلا نحن نعتمد بشكل أساسى فى انشاء تلك المشروعات على العمالة المحلية وشركات المقاولات الصغيرة، مما يتيح فرصة للاقتصاد والقطاع الخاص المحلى الصغير والعمالة غير المنتظمة فى الريف للاستفادة من المبادرة فى مرحلة الأنشاء.

مبادرة حياة كريمة

وتابع أنه يتم العمل فى الفترة الحالية على استكمال مشروعات المرحلة الأولى والتخطيط للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحا أن المرحلة الثانية ستعمل على نفس محاور المرحلة الأولى فيما يتعلق بخدمات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية.

واضاف أن المبادرة فى مرحلتها الثانية سوف تعمل ايضا على التوسع فى مشروعات الإدارةالمحلية مثل مشروعات الأسواق والمواقف وزيادة أعداد تلك المشروعات بناءا على توصيات لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان المصرى، مؤكدا على أن خطة المرحلة الثانية ترتكز وتعتمد على تلبية احتياجات المواطنيين بالتنسيق مع المحافظات والهيئات والوزارت المركزية.