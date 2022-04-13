/691829/محافظ-البحيرة-الإنتهاء-من-تنفيذ-57-مشروع-بقطاع-الطرق-والمحافظة-تشهد-أزهى-عصورها

أكد اللواءهشام آمنة، محافظ البحيرة أن مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد أزهى عصورها، من خلال نهضة حقيقية وطفرة تنموية في مختلف القطاعات لم تشهدها من قبل، حيث تم إطلاق العديد من المشروعات القومية العملاقة والرائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة .

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وأشار آمنه، إلى أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في مختلف القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، حيث تم خلال الفترة الماضية وبدعم وتوجيهات السيد الرئيس الذى يولي المحافظة إهتماماً كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع تنفيذ ٤٣٢٥ مشروعاً على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ ٨٠ مليار و٥٠٠ مليون جنية، وتم الانتهاء من ٣٦٣٤ مشروع وجارى العمل بـ ٩٦١ مشروع بتكلفة ٣١ مليار جنيه.

اهتمام الرئيس بقطاع الطرق والكباري

وأضاف المحافظ، إن قطاع الطرق والكباري من المشروعات التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي إهتماماً واسعاً لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري بشكل يليق بالجمهورية الجديدة وللربط بين المحافظات كمحاور وشرايين تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وانعاش الاقتصاد القومي .

تنفيذ 57 مشروع بقطاع الطرق

وأشار محافظ البحيرة أنه تم خلال الفتره من ٢٠١٨ حتى الآن تنفيذ ٥٧ مشروع بقطاع الطرق والكبارى بتكلفة اجمالية ١٢.٧ مليار جنية.

تم الانتهاء من تنفيذ ٢٥ طريق بطول ٢٧٠ كم بتكلفة ٧٠٠مليون جنية وجارى العمل بـ ١١ طريق بطول ١١٩ كم بتكلفة اجمالية ٣.٥ مليار جنيه

وكذا الانتهاء من تنفيذ ٤ كبارى بطول ٢.٥ كم وبتكلفة إجمالية ٢٠٠ مليون جنية وجارى العمل بـ ١٦ كوبرى بطول ١٢.٥ كم بتكلفة ٤.٣ مليار جنية ،بالإضافة إلى عدداً من المشروعات القومية الهامة والكباري الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ومنها.

- المحورالرابط من فوه جناكليس بطول ٨٤.٥ كم بتكلفة إجمالية ٤ مليار جنية .

- محور المحمودية بطول ٥٦ كم .

- القطار السريع ( العاصمة الإدارية - العلمين ) بطول ٥٢ كم .

يأتي ذلك إتساقاً مع توجيهات الرئيس وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتي تمثل شرايين حياة وتنمية وتنفيذ خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية