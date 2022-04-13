القومي للمرأة يواصل فعاليات برنامج التثقيف المالي بمحافظة الجيزة

في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية المصرية وتنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة فعاليات برنامج "التثقيف المالي" بقرى مراكز المحافظة، خلال الفترة من ٦ وحتى ١٣ ابريل ٢٠٢٢.
ويتضمن البرنامج تدريب السيدات على تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.
يذكر أن البرنامج يستهدف تدريب ٣٦ الف سيدة وتوعيتهن وتثقيفهن بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية، والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك ب٩ محافظات هى (الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا والشرقية والأقصر والدقهلية).
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