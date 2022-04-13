بمشاركة 150 سيدة.. سعفان يفتتح ورشة عن دور المرأة العاملة

جدة - نرمين السيد - حضر الافتتاح سولاف درويش عضو مجلس النواب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، والدكتورة هدى إبراهيم مدرس العلوم الاقتصادية والقانونية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير.

فى مستهل كلمته شدد وزير القوى العاملة على أن الدولة المصرية تدعم المرأة دائما فى مختلف قطاعات العمل، بإعطائها جميع الحقوق والمزايا والمستحقات التى تتساوى بها مع الرجل فى العمل فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل دائما على تحقيق مكتسبات جديدة للمرأة العاملة، فضلا عن فتح الأبواب المغلقة أمامها.

وأكد أن الوزارة تقوم بدورها فى تأهيل المرأة المصرية وإعدادها لتشارك بدورها المهم فى انتخابات التنظيمات النقابية العمالية القادمة فى دورتها الجديدة 2022-2026، وبالتالى فإن المطلوب من المرأة العاملة التمتع بكافة حقوقها التى كفلها لها القانون لتشارك بإيجابية فى تمثيل غيرها من العاملات فى النقابات العمالية لتكون صوتها مسموع، وتلبى احتياجات غيرها داخل تلك التنظيمات العمالية.

ونوه الوزير، إلى أن المرأة كُرمت من المولى عز وجل فى أكثر من آية من آيات القرآن الكريم، وإيمانًا من ذلك فالمرأة نعتبرها قلب الدولة المصرية، فهى رمز الحكمة والقدرة والقيادة فى كل مكان تتواجد فيه، لافتًا إلى أننا لمسنا ذلك جلياً فى الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، حرصت المرأة من خلالها على الإدلاء بصوتها حفاظاً على استقرار الوطن وتحقيق التقدم والتنمية المنشودة بقلب الأم التى تخاف على أبنائها مضحية بكل ما تملك من أجله.

وأثنى وزير القوى العاملة على حضور السيدات اليوم فى الاحتفالية، مشدداً على ضرورة تواجد المرأة العاملة بكثافة فى دورة الانتخابات النقابية القادمة، مشيرًا إلى أننا لديها الاستعداد التام والقدرة والاستطاعة والوقت على النجاح فى سعيها لذلك وتبنى قضايا وموضوعات جديدة، من شأنها أن ترفع نسبة مشاركتها فى التنظيمات النقابية من 20 % إلى أن نصل إلى 50 % من التمثيل داخل ذلك التنظيم.

وطالب سعفان بضرورة التكاتف نحو تحقيق الصالح للتنظيم النقابى المصرى، مؤكدا أن التنظيم المصرى قوى بين التنظيمات النقابية فى الوطن العربى والعالم أجمع.

وأوضح أن لدينا العديد من النماذج المشرفة للمرأة المصرية النقابية العاملة، التى دعمت الحركة النقابية المصرية وشاركت فى بنائها، ومنها: الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادى والتى تولت منصب نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم تقلدت منصب وزير القوى العاملة، كما لدينا نائبات فى مجلسى الشيوخ والنواب، أثروا الحركة البرلمانية بأفكار خلاقة ساهمت فى تحسين وضع المرأة المصرية.

وأوضح الوزير أن ورشة العمل التى يفتتحها اليوم، سوف تعمل على تأهيل المرأة المصرية لخوض الانتخابات العمالية القادمة للوصول للصورة المشرفة لتمثيل غيرها من السيدات العاملات خير تمثيل، تعريفها بأدوارها داخل التنظيم النقابى وما حدده القانون من اشتراطات وآليات تساعدها على التقديم للترشح فى تلك الانتخابات، لنحتفل بها جميعاً بعد الانتهاء من تلك الدورة بعد زيادة نسبة تمثيلها داخل التنظيم النقابى.

وأعلن وزير القوى العاملة تخصيص رقم هاتف 01122604477 لاستقبال استفسارات ومشكلات النساء العاملات الراغبين فى الترشح فى الدورة الانتخابية القادمة، قدمته وحدة دعم المرأة العاملة فى الانتخابات النقابية العمالية الدورة النقابية 2022 – 2026 التابعة للوزارة، مؤكداً أنه متواجد داخل ديوان عام الوزارة على مدار 24 ساعة فى الفترة القادمة التى تسبق العملية الانتخابية لخدمة مجتمع العمل والتنظيم النقابى وتذليل الصعاب والعقبات أمام انتخاباته.

ودعا الوزير فى تصريحات صحفية بعد اللقاء، إلى ضرورة المشاركة فى الانتخابات النقابية العمالية القادمة من النساء العاملات، سواء كعضو من مجالس إداراتها أو بالإدلاء بصوتها، للوصول لحسن الاختيار لأعضاء النقابات العمالية بتمثيل من الجنسين الرجال والنساء داخل كل المؤسسات.

وفى نفس السياق قدمت سولاف درويش الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه المستمر للمرأة المصرية فى كافة مناحى الحياة، مقدمة الشكر للوزير على إتاحة الفرصة والمجال أمام المرأة المصرية للمشاركة الفعالة سواء فى مجال الانتخابات النقابية أو فى سوق العمل، مؤكدة أن هناك الكثير من الأبواب المغلقة أصبحت متاحة الآن.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية تعيش الآن فى عصرها الذهبى، حيث تتوافر البيئة القانونية والتشريعية التى تتيح لها المشاركة بفعالية، فضلا عن الإرادة السياسية لإعطاء المرأة حقوقها بصورة لم نشهدها من قبل، ضاربة المثل بوجود 156 نائبة بالبرلمان المصرى لدعم المرأة والوقوف بشجاعة للحصول على كافة حقوقها ، مطالبة المرأة بالسعى للحصول على الامتيازات التى تتيحها الدولة لها.

وقدمت نهاد أبو القمصان الشكر للوزير على سعيه الدؤوب لحصول المرأة المصرية على حقوقها والذى يثبت لنا توافر الإرادة السياسية فى مصر لإحداث تغيير لصالح المرأة، مشيرة إلي التغيير الذى أحدثه الوزير فيما يخص القرارين 43و 44 لسنة 2021، حيث يختص الأول بتعديل القرار 153لسنة 2003 والذى يقضى بمنع السيدات من المشاركة فى أكثر من 30 مجال عمل مثل الجلود والكيماويات والزئبق، وهو الأمر الذى ناضلت هى من أجله أعواما طوال، وتم تغييره وإتاحة تلك المجالات أمام المرأة من خلال وزير القوى العاملة، والثانى كان يمنع السيدات من العمل فترات مسائية وتم تعديله أيضاً فى صالح المرأة.

ومن جانبها أعربت الدكتورة هدى إبراهيم عن سعادتها لحضور هذه الفعالية، مشيرة إلى أن المرأة أصبح لديها وعى كاف للمشاركة فى الانتخابات النقابية، حيث أن لها دورا قياديا ومجتمعيا فى غاية الأهمية، وأن هذا الحشد من الحضور اليوم يؤكد وعى المرأة بأهمية المشاركة الفعالة، فضلا عن حصولها على التثقيف اللازم لتلك المشاركة.

شارك فى الورشة 150 سيدة ممثلة عن التصنيفات النقابية للعاملين بـ البترول، الصناعات الهندسية، الخدمات الإدارية، البريد، الكيماويات، المرافق العامة، النقل الجوى، النقل البرى، الصناعات الغذائية، الإنتاج الحربى، النيابات والمحاكم البنوك، السياحة، العلوم الصحية، التجارة، التعليم والبحث العلمى، السكة الحديد، البناء والأخشاب، والغزل والنسيج.

وتناولت الورشة دور المنظمات النقابية العمالية فى تعزيز المساواة بين الجنسين، وأهمية مشاركة المرأة فى الانتخابات النقابية العمالية والاستعداد لها.