عاجل- الأرصاد تعلن الظواهر الجوية فى طقس الغد (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس ربيعى معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وحسبما نشرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، يسود غدا طقس بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وحول درجات الحرارة على عدد من المدن والمحافظات: المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 14

الاسكندرية 22 14

طنطا 26 15

شبين الكوم 25 14

دمنهور 24 15

مطروح 21 13

السلوم 20 13

سيوة 22 14

بورسعيد 21 13

دمياط 22 15

الزقازيق 25 14

المنصورة 24 14

الإسماعيلية 25 15

السويس 26 15

العريش 20 14

نويبع 28 16

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 31 20

الفيوم 27 15

بنى سويف 27 15

المنيا 28 16

أسيوط 29 14

قنا 33 19

الأقصر 34 19

أسوان 35 20

الوادى الجديد 32 20

حلايب 27 17

شلاتين 29 18

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