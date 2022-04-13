السفير الألمانى يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى لحماية المرأة من الإيذاء البدنى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة للسفير الألمانى بالقاهرة للتعرف على جهود مصر فى مجال تمكين المرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين فى هذا المجال إلى جانب مجال المناخ.

وقال السفير الألمانى إنه لمس مدى إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف تمكين المرأة والتى تأتى فى مقدمة أولوياته ومن القضايا المهمة التى يعمل عليها، وهناك جهود عظيمة تحققت فى الفترة الأخيرة نتيجه لدعمه ومساندته للمرأة.



وعبر هارتمان عن سعادته بزيارة المجلس القومى للمرأة، مؤكدا وجود موضوعات مشتركة بين الجانبين للتعاون، حيث إن تمكين المرأة فى كافة المجالات ودخولها إلى سوق العمل والقضاء على الفقر واحد من المجالات التى نسعى للتعاون من خلالها.

وأكد أهمية رؤية مصر لانتقال بيئى عادل من خلال دعم الوصول للتكنولوجيا والنهوض بالاقتصاد الأخضر.

ورحبت الدكتورة مايا مرسى بالسفير الألمانى فى أول زيارة له بالمجلس القومى للمرأة منذ توليه المنصب، مستعرضة وضع المرأة فى مصر والتحول الذى حدث خلال السنوات السبع الماضية والذى يرجع إلى الإرادة السياسية القوية المساندة للمرأة المصرية والساعية لتمكينها فى كافة المجالات ودعم وصولها لأعلى المناصب.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى جهود مصر فى مجال تمكين المرأة بدءا من إطلاق أول استراتيجية وطنية لتمكين المرأة فى العالم منبثقة من أهداف التنمية المستدامة 2030، وصولا إلى تعيين 98 قاضية للعمل فى مجلس الدولة و11 فى النيابة العامة، وذلك لأول مرة وبعد 72 عاما من النضال إلى جانب فتح المجال أمام المرأة للتعيين فى الجهتين.

وأشارت إلى قيام مصر بجهود حثيثة خلال السنوات الماضية فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، لافتة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية فى مارس 2022، للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المرأة من الإيذاء البدنى فى نطاق الأسرة صونا لكرامتها ومكانتها.



وأكدت رئيسة المجلس أن واحدة من أهم التحديات التى تواجه المرأة فى مصر هو مجال التمكين الإقتصادى للمرأة، مشيرة إلى برنامج الشمول المالى للمرأة الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع البنك المركزى والاتحاد الأوروبى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة هولندا، والذى يتم من خلاله تنفيذ مجموعات تنفيذ مشروع الإدخار والإقراض الرقمى والتى تستهدف السيدات بقرى محافظات الجمهورية لشمولهن ماليا واقتصاديا؛ ما يسهم فى الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى.

وأشارت إلى "تطبيق تحويشة" وهو التطبيق الأول فى مصر لمجموعات الادخار والإقراض بالقرى والذى يعد نقلة نوعية من نظام الصندوق الحديدى التقليدى والادخار النقدى، للنظام الرقمى الحديث والمربوط بالحسابات البنكية مباشرة، ما يساعد السيدات على الاندماج فى النظام المصرفى الرسمى من أجل الاستفادة من الخدمات المالية وفقا لاحتياجاتهن.

وكانت قد عرضت الدكتورة مايا مرسى رؤية مصر لانتقال بيئى عادل من خلال 7 ركائز أساسية والتى استعرضتها خلال مشاركتها كرئيسة لوفد مصر فى فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) المنعقدة بنيويورك.