فرصة ذهبية.. مصر ملاذ الطاقة الآمن لأوروبا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكدت بياتا جافورسيك كبيرة الاقتصاديين فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر فى موقع جيد للغاية لإنتاج الطاقة المتجددة، متوقعة أن يستمر ويزداد شراء الطاقة الهيدروكربونية من مصر فى المستقبل.





وقالت إن الوضع فى أوكرانيا وعواقب كورونا أدتا لزيادة الأسعار عالميًا، موضحة أن التوجه يزداد لتنويع المصادر فى سبيل تحقيق أمن الطاقة. وأكدت أن مصر فى موقع جيد للغاية لإنتاج الطاقة المتجددة، كما توقعت استمرار زيادة شراء الطاقة الهيدروكربونية من مصر، واستفادة مصر من ارتفاع أسعار الغاز بعد توجه الأنظار للأسواق البديلة. وأشارت إلى أن مصر يمكن أن تجعل نفسها وجهة جاذبة للمستثمرين من أوروبا بمجالات الطاقة، مؤكدة أن مصر ستستفيد على نحو كبير من الاستثمارات فى هذا القطاع.

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