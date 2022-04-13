/691835/المنقذ-كريم-بنزيما-يحمل-آمال-الريال-في-استعادة-الكأس-ذات-الأذنين

منذ رحيل كريستيانو رونالدو عن فريق ريال مدريد في عام 2018، إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، والفريق الملكي يعاني في دوري الأبطال، بعد 3 نسخ متتالية من الفوز بالبطولة أعوام 2016 - 2017 - 2018، في سابقة تاريخية لم يستطع أي نادي أن يفعلها، إلا أن الفريق كرر خروجه من دور الـ 16 آخر ثلاث مواسم.

دوت الخليج

الفراغ الذي أحدثه كريستيانو رونالدو بعد الرحيل عن ريال مدريد كان من الصعب أن يملأه أحد، خاصة إذا كنت تتحدث عن أكثر لاعب مؤثر مع الريال خلال العقد المنصرم وهداف الفريق وصاحب الفضل الأكبر في التتويج بثلاثية دوري الأبطال التاريخية.

وبعد مغادرة كريستيانو افتقد الفريق إلى وجود عنصر يُعتمد عليه في المواعيد الكبرى، فجاءت فكرة بناء جيل جديد للريال وكانت حتمية في ظل الإخفاقات التي شهدها الفريق على المستوى القاري خلال السنوات الماضية، مع وجود قائد للمجموعة الجديدة، يكون بمثابة المنقذ.

كريم بنزيما كان في الموعد واختار أن يكون رجل المواقيت الصعبة وأن يكون قائدًا حقيقًا للفريق وأكثر العناصر المؤثرة معه في مختلف البطولات، وظهر ذلك في كثير من المبارايات مؤخرًا، خاصة في دوري أبطال أوروبا، التي يأمل جماهير الريال في استعادتها مرة أخرى بعد غيابها آخر 3 مواسم.

كريم بنزيما يحمل آمال الريال في استعادة الكأس ذات الأذنين

وبعد التألق الكبير الذي ظهر عليه كريم بنزيما مع ريال مدريد في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، فإن الجميع من مشجعي النادي الإسباني يضعون آمالهم على المهاجم الفرنسي لاقتناص اللقب الغائب عن خزينة النادي، خاصة وأن الفضل يرجع له في العبور إلى دور نصف النهائي.

ويتضح هذا من مشوار ريال مدريد في الأدوار الإقصائية من المنافسة الحالية، فحظوظ الريال كانت ستنتهي في دور الـ 16 كباقي النسخ الماضية من البطولة، خاصة بعد الهزيمة من باريس سان جريمان بهدف مقابل لاشي في مباراة الذهاب، وتقدم الفريق الباريسي في الشوط الأول من مباراة العودة، إلا أن كريم بنزيما أحيى آمال فريقه بإحرازه ثلاثة أهداف ليقوده إلى دور ربع النهائي.

ورغم أن الريال لعب خارج أرضه في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، إلا أن بنزيما كان في الموعد أيضًا، وقاد الفريق للفوز على تشيلسي بعد إحرازه لهاتريك، وفي مباراة العودة كان صاحب هدف الصعود في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-5 لصالح الفريق الإسباني.

وينتظر فريق ريال مدريد الفائز من مواجهتي أتلتيكو مدريد ومانشيستر سيتي، المقرر إقامتها الليلة، ليضربا موعدًا جديدًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. فهل يرجح كريم بنزيما كفة الريال ويقوده للنهائي؟.