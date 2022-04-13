/691833/عمرو-القطامي-نجاحات-مصر-في-الكهرباء-تؤهلها-لتكون-ممرا-للطاقة-النظيفة

قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الرؤية الوطنية والمستقبلية التي تتمتع بها مصر والبصيرة النافذة بشأن مشكلة الطاقة، التي ستكون المشكلة الأكبر في المستقبل، هي التي دفعت الرئيس السيسي إلى التوجيه بحل مشكلة الكهرباء والطاقة في البلاد، حلاً جذريًا وإنشاء المحطات العملاقة، وتعزيز وزيادة وتيرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

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نجاحات مصر في الكهرباء

ونوه القطامي في تصريحات له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، التي تعتمد عليها مصر في عملية التنمية بما فيها التوسع في طاقة الرياح لتوليد الكهرباء.

وأوضح عضو طاقة البرلمان، أن استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، وهو هدف عظيم يحقق قفزة للتنمية في مصر وتأمين مصادر الطاقة والكهرباء والحفاظ على معدلات النمو الحالية.

واختتم النائب عمرو القطامي، بالتأكيد على أن جهود مصر في الطاقة، ستدفع بها لتصبح ممرًا لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزًا محوريًا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية، وهو نجاح كبير يحسب لقيادة الرئيس السيسي ورؤيته.